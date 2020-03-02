Karaman'da silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Karaman'da silahlı saldırı: 4 yaralı

49 dakika önce

Karaman'da duran otomobile başka bir otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı saldırı: 4 yaralı, System.String[]

Karaman'da duran otomobile başka bir otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Şehit Erdal Şen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market önünde beklemekte olan otomobile caddeden geçmekte olan başka bir otomobilden av tüfeğiyle üç el ateş edildi. Silahla ateş edilen otomobil hızla bölgeden kaçarken, duran otomobilin içinde bulunan A.E.Ö. (28), E.K. (29), B.Ö. (28) ve S.G. (22) isimli şahıslar vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri ambulansla diğer 3 kişide kendi araçlarıyla Karaman Devlet Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı caddeyi kısa süreliğine şerit çekerek trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.


Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Karaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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