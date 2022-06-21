Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

21.06.2022 14:52
Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Karaman'da seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Eyyüp E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken yanlarına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda Eyyüp E. ile araçta bulunan Ramazan T. yaralandı.

Eyyüp E. aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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