Son dakika haberleri! Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

28.04.2022 13:09

Bir son dakika haberine göre Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandıKARAMAN Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken sivil plakalı askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

KARAMAN Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken sivil plakalı askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personelin kullandığı 70 BE 002 plakalı sivil plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Lokman Ö.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak ağır yaralanan Lokman Ö., çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaza yerinde inceleme yaparken, askeri aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte yaralının tedavi gördüğü hastaneye giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Burada yaralının yakınları ile de görüşen Vali Işık, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ihtiyaçlarının olması halinde gereken her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Yaralı Lokman Ö'nün kafa travması nedeniyle yatırıldığı göğüs yoğun bakımında tedavisi sürüyor.

Son dakika haberleri! Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika


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