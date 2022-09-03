Sokak ortasında birbirlerine silah ve bıçakla saldırdılar - Son Dakika
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Sokak ortasında birbirlerine silah ve bıçakla saldırdılar

03.09.2022 12:43
Sokak ortasında birbirlerine silah ve bıçakla saldırdılar

Karaman'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki yaşlı adam birbirini bıçak ve silahla ağır yaraladı.

Karaman'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki yaşlı adam birbirini bıçak ve silahla ağır yaraladı.

Olay, Fenari Mahallesi 293 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan Zekeriya K. (67) ile Hayrettin A. (58) arasında küfür meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın biranda kavgaya dönüşmesi üzerine Zekeriya K., belinden çıkardığı bıçak ile Hayrettin A'ya saldırdı. O sırada Hayrettin A. da yine belinden çektiği tabanca ile Zekeriya K'ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Zekeriya K. ile bıçak darbesi ile yaralanan Hayrettin A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden her iki yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği sokağı trafiğe kapatarak olay yeri incelemesi yaptı.

Öte yandan, Hayrettin A'nın olayın yaşandığı sokakta oturduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında birbirlerine silah ve bıçakla saldırdılar - Son Dakika

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