Karaman'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması - Son Dakika

KARAMAN'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında koronavirüs salgını unutulup, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Askerler, arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı.

Ramazan bayramından sonra koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği iller arasında yer alan Karaman'da vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek askerlerin uğurlanması sırasında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken, kalabalık maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi. Askerler, arkadaşları tarafından omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri ise asker adayları ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.