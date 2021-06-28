Karaman'da su kanalına düşen araçtaki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu - Son Dakika

Sürücü ve yanındaki kadının, ekipler olay yerine gelmeden araçtan çıktığı öğrenildi.

M.S. yönetimindeki 70 AAN 084 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeltek Mahallesi, Türk Dünyası Kültür Parkı yanındaki su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman 'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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