Karaman Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Son Dakika

Karaman Belediyesi, su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda belediyede de uygulamanın yapıldığı belirtildi.

Karaman Belediyesinin yaklaşık 3 yıldır suya zam yapmadığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin su tarifelerinde indirim yapılması talimatı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ek olarak bir sonraki Belediye Meclisinde su tarifelerinde ek bir indirim kararı daha alınacağı kaydedildi.