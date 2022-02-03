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Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

03.02.2022 15:49
Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

KARAMAN'da, suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işleyenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da, suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işleyenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin suç örgütü kurup, çeşitli suçlar işlediği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda Mesut P. (44), Kemal K. (38), Haşim A. (23), Halil İbrahim P. (20), İbrahim N. (23), Mehmet T. (31), Celal K. (41) ve Burak B. (28); 'suç örgütü kurma', 'kasten yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'kaçak silah satışı yapma', 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 tabanca, 4 tüfek, 1 baston kılıç ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı
Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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