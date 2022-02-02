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Karaman'da suç örgütü operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Karaman'da suç örgütü operasyonunda 7 zanlı yakalandı

02.02.2022 12:00
Karaman'da suç örgütü operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen 8 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin kasten yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

Belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramada, 2 tabanca, 4 tüfek,1 kılıç, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da suç örgütü operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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