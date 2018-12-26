Karaman'da Sulama Borusu Hırsızlığına: 4 Tutuklama
1 saat önce
- Karaman'da sulama borusu hırsızlığına: 4 tutuklamaKARAMAN - Karaman'da sulama borusu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- Karaman
'da sulama borusu hırsızlığına: 4 tutuklama
KARAMAN - Karaman'da sulama borusu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızık
köyünde bir çiftçiye ait tarladaki sulama borularının bazı kişiler tarafından kamyonete yüklendiği yönünde ihbar alması üzerine bölgeye gitti. Tarlaya varan ekipler, M.N., S.N., M.I., R.Ü. ve M.N.'yi kamyonete boruları yüklerken yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada ifade işlemleri tamamlandıktan sonra hırsızlık iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.N, S.N. M.N, ve M.I, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, şüphelilerden R.Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:59 Kaynak: İHA
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