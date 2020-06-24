Karaman'da sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Karaman'da sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.45 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Sarayköy'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sarayköy'de oturan Salih Mahmut (8), Enes (11) ve Hamza Atmaca (8) kardeşler, çalışmaya giden anne ve babası tarafından sabah teyzelerine bırakıldı. Üç kardeş diğer bir arkadaşlarıyla birlikte köye 500 metre uzaklıkta olan sulama kanalının yanına gitti. Burada oyun oynayan kardeşlerden 8 yaşındaki Salih Mahmut biranda dengesini kaybederek 1.5 metre derinliğindeki beton sulama kanala düştü. Kardeşinin düştüğünü gören abisi 11 yaşındaki Enes de suya girerek gözden kayboldu. Salih Mahmut'un ikiz kardeşi olan Hamza ve yanlarındaki arkadaşları hemen köye giderek ailelerine haber verdi. Bunun üzerine köylüler kanalda hemen çocukları aramaya başlarken, bir taraftan da durum jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirildi. Çocuklardan Salih Mahmut'un cansız bedeni düştüğü yerin 100 metre ilerisinde köylüler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Daha sonra küçük çocuğun cenazesi ambulansla Ayrancı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kanalda kaybolan Enes içinse arama kurtarma çalışması başlatıldı. Suyu kesilen kanalda AFAD ve jandarma iz takip köpekleri ile kaybolan çocuğu arama çalışmalarına başlandı. Küçük Enes'in cansız bedeni düştüğü yerden yaklaşık 10 kilometre ilerideki Ambar köyü yakınlarındaki bahçe aralarında bir köylü tarafından fark edilerek bulundu. Kardeşi gibi Enes'in cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarını olay yerine gelen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da bizzat takip etti.


Çocukların babası Veli Atmaca'nın ilçede bir kahvehanede garson olarak çalıştığı, anne Arife Atmaca'nın ise yevmiyeci olarak kiraz toplamaya gittiği öğrenildi. - KARAMAN

Sarayköy, Ayrancı, Karaman, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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