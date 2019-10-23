Karaman'da şüpheli ölüm

Karaman'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşildere köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Süleyman Göktaş, gezmek için köyden ayrıldı. Göktaş, eve gelmeyince yakınları jandarmaya başvurdu.

Jandarma, AFAD ekipleri ve köylüler, son olarak görüldüğü Manazan bölgesinde, Göktaş'ı aramaya başladı.

Yapılan aramada, Göktaş'ın cesedi, bir ceviz ağacının altında bulundu.

Göktaş'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.