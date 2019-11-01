Son Dakika Haberleri: Karaman'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Karaman'da şüpheli ölüm

Karaman'da şüpheli ölüm

6 saat önce

Karaman'da 1 kişi aracının içinde ölü bulundu.

Karaman'da şüpheli ölüm, System.String[]

Karaman'da 1 kişi aracının içinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 711. Sokak'ta park halindeki araçta, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Beyazıt Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.


İncelemenin ardından Doğru'nun cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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