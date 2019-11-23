Son Dakika Haberleri: Karaman'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Karaman'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Karaman'da şüpheli ölüm

6 saat önce

Karaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Karaman'da şüpheli ölüm, System.String[]

Karaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Siyahser Mahallesi 886. Sokak'ta iki katlı bir binanın birinci katında oturan Cevdet Kara'dan (62) haber alamayan yakınları eve gitti.


Eve giren akrabaları kanepede Kara'nın hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerini çağırdı.


Gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kara'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan Kara'nın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır
Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 02:24:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]