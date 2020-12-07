Karaman'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Karaman'da çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman vatandaşı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kirişçi Mahallesi 45. Sokak'taki bir çağrı merkezinde Stefan Seiler (53) sandalyede otururken fenalaşıp yere yığıldı.

Durumu gören iş yerindekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Seiler'in öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Seiler'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.