Son Dakika Haberleri: Karaman'da sürek avı düzenlendi
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Karaman'da sürek avı düzenlendi

44 dakika önce

Karaman'da ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için sürek avı düzenlendi.

Karaman'da sürek avı düzenlendi, System.String[]
Karaman'da ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için sürek avı düzenlendi.

Tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Özdemir köyünde sürek avı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Özdemir köyünde düzenlenen yaban domuzu sürek avında 24 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir. Bu bağlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
doğa koruma ve milli parklar, merkez, tarım, karaman, Güncel
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