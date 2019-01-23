Son Dakika Haberleri: Karaman'da Sürücüyü Darp İddiasıyla 4 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Karaman'da Sürücüyü Darp İddiasıyla 4 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

1 saat önce

Karaman'da trafik uygulaması sırasında bir sürücüyü darp ettikleri ileri sürülen 4 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Karaman'da Sürücüyü Darp İddiasıyla 4 Polis Görevden Uzaklaştırıldı, System.String[]
Karaman'da trafik uygulaması sırasında bir sürücüyü darp ettikleri ileri sürülen 4 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün saat 15.00 sıralarında, Karaman Ereğli yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde, trafik ekipleri tarafından yapılan denetim esnasında, işçi servisi sürücüsünün mesleki yeterlilik belgesinin (SRC) olmadığının tespit edilmesi üzerine, servis sürücüsü ile görevli memurlar arasında yaşanan olaylara ilişkin servis sürücüsünün darp edilmesi ile ilgili olarak 4 polis memuru, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılmıştır. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatılmış olup, idari yönden de soruşturma yapılmak üzere İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edilmiştir" denildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Polis, Karaman, 3. Sayfa
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