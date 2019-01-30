Son Dakika Haberleri: Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 53 sikke ve obje ele geçirildi.

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Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 53 sikke ve obje ele geçirildi.


Bir ihbarı değerlendiren Karaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Başharman köyü yakınlarında plakası belirlenen aracı durdurdu.


Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu düşünülen 53 sikke ve obje bulundu.

Sürücü K.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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