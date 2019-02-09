Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi.
Karaman
'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez ve merkeze bağlı Akpınar
köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen İ.A, A.K, R.K, H.B, H.A, G.D'yi takibe aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 bin 153 sikke, 312 obje olmak üzere 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi.
Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:25 Kaynak: AA
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