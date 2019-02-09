Son Dakika Haberleri: Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi.

Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve merkeze bağlı Akpınar köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen İ.A, A.K, R.K, H.B, H.A, G.D'yi takibe aldı.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 bin 153 sikke, 312 obje olmak üzere 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:25 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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