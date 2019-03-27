Son Dakika Haberleri: Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

47 dakika önce

Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke, yüzük ve metal obje ele geçirildi.

Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke, yüzük ve metal obje ele geçirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda T.T'nin (35) merkeze bağlı Paşabağ köyündeki evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu düşünülen 116 adet sikke, 15 adet yüzük, 30 adet metal obje, bir adet metal arama dedektörü ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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