Son Dakika Haberleri: Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Karaman'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

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Karaman'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Paşabağ köyünde bir şahsın elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu yönünde duyum alan ekipler çalışma başlattı. Mahkeme kararıyla şahsın evinde arama yapan ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 116 adet sikke, 15 adet yüzük, 30 adet metal obje ve metal arama detektörü ve bir ruhsatsız av tüfeği buldu. Ele geçirilen tarihi eserler Karaman Müzesine teslim edilirken, ev sahibi T.T., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:25 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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