Son Dakika Haberleri: Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın
Son Dakika Güncel Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın

Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın

7 saat önce

Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın, System.String[]

Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Urgan Mahallesi'ndeki Tekmarsan Sitesi'nde tarım ilaçlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

İtfaiye, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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