Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Karaman 'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

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