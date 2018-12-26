Karaman'da Tarladan Hırsızlık İddiası

Karaman
'da tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızık
köyünde bazı şahısları M.K'ye ait tarladaki sulama malzemelerini kamyona yüklerken yakaladı.
Ekipler, M.N (24), M.N (18), S.N (27), M.I. (37) ve R.Ü'yü (45) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hırsızlık iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.N, M.N, S.N. ve M.I, tutuklandı.
R.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.