Son Dakika Haberleri: Karaman'da Tarladan Hırsızlık İddiası

Karaman'da Tarladan Hırsızlık İddiası

37 dakika önce

Karaman'da tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman'da Tarladan Hırsızlık İddiası, System.String[]
Karaman'da tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızık köyünde bazı şahısları M.K'ye ait tarladaki sulama malzemelerini kamyona yüklerken yakaladı.

Ekipler, M.N (24), M.N (18), S.N (27), M.I. (37) ve R.Ü'yü (45) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hırsızlık iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.N, M.N, S.N. ve M.I, tutuklandı.

R.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA

Kızık, Jandarma, Karaman, Güncel
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