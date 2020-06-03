Karaman'da tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da tartıştığı babası ile kardeşini bıçakladıktan sonra gözaltına alınan Şevki B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şevki B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

İddiaya göre, dün Şevki B, babası Mustafa ve kardeşi Hüseyin B. ile Larende Mahallesi 635. Sokak'taki evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda, Şevki B, babası ve kardeşini bıçakla yaralamıştı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilmiş, polis ekipleri Şevki B'yi gözaltına almıştı.