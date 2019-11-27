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Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı
6 saat önce
Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde Yonis E. (61) ile baldızı Nuran K. (60) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Nuran K, Yonis E'yi bıçakla yaraladı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yonis E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Nuran K. Jandarma tarafından gözaltına alındı.
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