Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı

Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı. İddiaya göre, merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde Yonis E. (61) ile baldızı Nuran K. (60) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Nuran K, Yonis E'yi bıçakla yaraladı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yonis E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Nuran K. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar

İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var

CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi