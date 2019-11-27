Son Dakika Haberleri: Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı - Son Dakika

Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı

6 saat önce

Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçaklayan baldız gözaltına alındı, System.String[]

Karaman'da tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde Yonis E. (61) ile baldızı Nuran K. (60) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Nuran K, Yonis E'yi bıçakla yaraladı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yonis E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Nuran K. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Akçaşehir, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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