Karaman'da tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı - Son Dakika

Karaman'da tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 707. Sokak'ta karşılaşan Cemal P. ile komşusu Deniz B. (30) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Cemal P, Deniz B'yi kalçasından bıçakladı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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