Karaman'da telefon kablolarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da telefon kablolarını çalan 3 kişi yakalandı

04.03.2022 12:36
Karaman'da telefon kablolarını çalan 3 kişi yakalandı

Karaman'da kırsal alanda telefon kablolarını keserek çalan 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da kırsal alanda telefon kablolarını keserek çalan 3 kişi gözaltına alındı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri Lale ve Gökçe köyleri kırsal alanında Türk Telekom'a ait kabloların kesilerek çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık bin aracı sorgulayan ekipler bir aracı şüphe üzerine takibe aldı.

Aracı durduran ekipler sürücü A.K. (45) ve araçta bulunan I.S. ( 23 ) ile T.D'yi (24) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinde yaklaşık 200 metre kabloyu birlikte kestiklerini ve çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
19 küçükbaş hayvanı çalan 7 kişi yakalandı 19 küçükbaş hayvanı çalan 7 kişi yakalandı Son dakika haberleri... Kargı Jandarmasına hız radar aracı verildi Son dakika haberleri... Kargı Jandarmasına hız radar aracı verildi

Jandarma, Hisarcık, Karaman, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da telefon kablolarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:43:36. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da telefon kablolarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement