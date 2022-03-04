Karaman'da telefon kablolarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Karaman'da kırsal alanda telefon kablolarını keserek çalan 3 kişi gözaltına alındı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri Lale ve Gökçe köyleri kırsal alanında Türk Telekom'a ait kabloların kesilerek çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık bin aracı sorgulayan ekipler bir aracı şüphe üzerine takibe aldı.
Aracı durduran ekipler sürücü A.K. (45) ve araçta bulunan I.S. ( 23 ) ile T.D'yi (24) gözaltına aldı.
Şüphelilerin ifadelerinde yaklaşık 200 metre kabloyu birlikte kestiklerini ve çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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