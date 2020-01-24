Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp iki kişinin altın ve parasını alan 3 kişi tutuklandı.

Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı, System.String[]

Karaman'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp iki kişinin altın ve parasını alan 3 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Karaman'a 01 ARC 848 plakalı otomobille gelen Ahmet Ç. (33), Ahmet S. (30) ve Yılmaz D. (22) telefonla aradıkları Mehmet E. (79) ve Meryem E'ye (72) "Kimlik bilgileriniz kullanılarak FETÖ/PDY terör örgütüne para gönderilme işlemi yapılıyor." dedi.

Evdeki kıymetli eşyaları kendilerine vermeleri gerektiğini söyleyen dolandırıcılara inanan mağdurlardan Mehmet E, 6 cumhuriyet altını, 16 çeyrek altın ile 485 lira, Meryem E. de 3 adet altın yüzük, 4 bin lira, 300 euro ve 1 adet kurusıkı tabancayı evlerine gelen kişilere teslim etti.

Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan şahıslar, karakola giderek şikayetçi oldu. Polisler aracın plakasını belirleyerek çalışma başlattı.

Şüphelilerin, Urgan Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına alırken, yapılan aramada altın ve paralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaman, Meryem, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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