Karaman'da temizlik personeli sağlık taramasından geçti - Son Dakika

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 240 personel, sağlık taramasından geçti.



Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında özel bir firma tarafından yapılan taramada, personelin ateşleri ölçülerek korona virüs hakkında bilgiler verildi.



Sağlık taramasını gerçekleştiren Dr. Mustafa Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, personelin ilk olarak genel bir muayeneden geçirildiğini belirterek, "Hastaları haftalık ziyaret ederek herhangi bir rahatsızlıkları var mı diye kontrol ediyoruz. Özellikle astım, tansiyon gibi herhangi bir hastalık gelişirse onlara gerekirse ilaçlarını yazıyoruz veya hastaneye yönlendiriyoruz. Bu şekilde koruyucu hizmetler ve koruyucu hizmetlerin yanında herhangi bir hastalık tespit edildiği zaman da tedavi edici hizmetleri sunuyoruz" diye konuştu.