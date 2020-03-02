Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Bunun üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve merkeze bağlı Süleymanhancı köyünde belirledikleri adreslere baskın düzenledi.


Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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