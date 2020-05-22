Karaman'da test sonuçları negatif çıkan 288 kişiye bayram tahliyesi - Son Dakika

Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek gözlem altına alınan 288 Türk vatandaşı test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri için erken tahliye edildi.



Sağlık Bakanlığı, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşların hava alanlarında yapılan testlerin ardından 14 günlük karantina sürelerini evlerinde geçireceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Karaman'a getirilerek karantinaya alınan 288 Türk vatandaşı, 14 günlük sürenin tamamlanması beklenmeden Ramazan Bayramını evlerinde geçirmeleri için sabahın erken saatlerinde otobüslerle memleketlerine uğurlandı.



"Avrupa ülkelerinin kocaman bir balon olduğunu gördük"



9 günlük karantina sürecinde bütün çalışanların kendilerine ailelerinden biri gibi davrandığını anlatan Tuğba Başol, "Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçte hep yanımızdaydı. Çok şükür testlerimiz de negatif çıktı. Evimize erken dönüyoruz ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum" dedi.



Salgın sürecinde Avrupa'nın kocaman bir balon olduğunu gördüğünü ifade eden Başol, "O kadar Batı, Batı diye batılaşmaya doğru gidiliyordu. Fakat Batı değil Doğu... Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha gerek sağlık sektöründe, gerekse bütün imkanlar dahilinde herkesin yanında oldu. Hiçbir vatandaşını ayırt etmedi. Hiçbir ülke bunu yapmadı. Yapmayacak ta. Avrupa ülkeleri zaten bölünmek üzereler. Türkiye Cumhuriyetinin çok güçlü bir şekilde geleceğine inanıyorum. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bize gösterdiği özveri, bizleri sahiplenmesi, vatandaşlarının her zaman yanında olması beni gerçekten mutlu etti ve gururlandırdı" diye konuştu.



Bayramı evlerinde geçirecek olmalarından dolayı sevinçli olduklarını belirten Masum Ekinci ve Furkan Satır ise, "Karantina süreçlerinin çok iyi geçtiğini belirterek, yetkililere teşekkür ettiler. - KARAMAN