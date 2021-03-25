Karaman'da tipi nedeniyle yollarını kaybeden 3 kişiden 2'si bulundu 1 kişi aranıyor - Son Dakika

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Çat köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle yollarını kaybeden biri kadın 3 kişi kayboldu. AFAD, jandarma ve köy sakinlerinin çabaları sonucu 2 kişiye ulaşılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Çat köyünden Mersin'in Erdemli ilçesine gitmek için otomobille yola çıkan Furkan K., Ege K. ve Kübra B. yoğun tipi ve fırtınada yolunu kaybetti. Kübra B.'yi kara saplanan otomobilinde bırakan Furkan K. ve Ege K. yolu bulmak için bölgeden uzaklaşınca bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol açarak ilerleyen ekipler, Çat köyünün 25 kilometre ilerisinde otomobile ve içerisinde bulunan Kübra B.'nin izine rastladı. Ekiplerin bulduğu kadının tarif ettiği yönde devam eden arama çalışmalarında Furkan K.'ye Erdemli sınırlarında ulaşıldı. Bulunan Furkan K. ile Kübra B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Erdemli sınırında olduğu değerlendirilen Ege K.'nin de bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi. - KARAMAN