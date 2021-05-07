Karaman'da tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Tırın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kocagil'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Hastaneye kaldırılan Kocagil, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karaman 'da park halindeki tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücü hayatını kaybetti.

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