Son Dakika Haberleri: Karaman'da tırla çarpışan keçi yüklü kamyonet devrildi
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Karaman'da tırla çarpışan keçi yüklü kamyonet devrildi

8 saat önce

Karaman'da kasasında keçilerin bulunduğu kamyonet, tırla çarpışması sonucu yol ortasına devrildi.

Karaman'da tırla çarpışan keçi yüklü kamyonet devrildi, System.String[]
Karaman'da kasasında keçilerin bulunduğu kamyonet, tırla çarpışması sonucu yol ortasına devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, kamyonetin kasasındaki keçiler yola savruldu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K., yönetimindeki 70 FE 511 plakalı keçi yüklü kamyonet ile Mehmet A.'nın kullandığı 70 FZ 905 plakalı tırla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet yol ortasına devrildi. Sürücü ve yanında bulunan eşi Meryem K., devrilen kamyonetten çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, kamyonetin kasasında bulunan keçiler yine vatandaşlarca yol kenarına sürülerek muhafaza altına alındı. Keçiler, daha sonra başka bir kamyonete yüklenerek olay yerinde götürüldü. Kaza nedeniyle kısa süreliğine tek şeridi trafiğe kapanan yol, devrilen kamyonetin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
Hamidiye, Karaman, 3. Sayfa
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