Son Dakika Haberleri: Karaman'da TOKİ'nin yaptığı 364 konut için kura çekimi yapıldı
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Karaman'da TOKİ'nin yaptığı 364 konut için kura çekimi yapıldı

1 saat önce

Karaman'a Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan konutların kura çekimi yapıldı.

Karaman'da TOKİ'nin yaptığı 364 konut için kura çekimi yapıldı, System.String[]
Karaman'a Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan konutların kura çekimi yapıldı.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda Kırbağı mevkisine yaptırılan '2+1' ve '3+1' konutlar için düzenlenen kura çekimine Karaman Valisi Fahri Meral'de katıldı. Ev sahibi olabilmek için kayıt yaptıran vatandaşlar, kura çekimini takip etmek için spor salonunu tıka basa doldurdu. Emekli ve engelli kontenjanın da yer aldığı 364 konut için 7 binin üzerinde başvuruda bulunuldu. Engelliler için ayrılan konutların kurasını Karaman Valisi Fahri Meral çekti. Vali Meral'in engelli kontenjanından çektiği ilk kurada Fatma Karabaş ev sahibi oldu. Sahneye çıkan Karabaş'ı Vali Meral, tebrik etti. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Karabaş, "Valim çok mutluyum" diye konuştu.

Bir saat süren kura çekiminin sonunda ev sahibi olanlar sevinirken, isimleri çıkmayanlar ise üzülerek salonu tek etti. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:39 Kaynak: İHA
Kazım Karabekir, Karaman, Güncel
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