Son Dakika Haberleri: Karaman'da TOKİ Ortaokuluna Kütüphane

Karaman'da TOKİ Ortaokuluna Kütüphane

1 saat önce

Karaman TOKİ Ortaokulunda öğrenci ve idarecilerin destekleriyle oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Karaman'da TOKİ Ortaokuluna Kütüphane, System.String[]
Karaman TOKİ Ortaokulunda öğrenci ve idarecilerin destekleriyle oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini okul yöneticileriyle birlikte kesen İl Müdürü Abdurrahman Kurt öğrencilerin geleceğine ışık tutacak kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kurt, "Çocuklarımıza ve gençlerimize kitap ve kütüphane alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu noktada okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz önemli bir işe imza attılar. Bu güzel kütüphanenin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Program, açılan kütüphanenin davetliler tarafından gezilmesiyle sona erdi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:31 Kaynak: İHA
Karaman, Güncel
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