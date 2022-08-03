Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada - Son Dakika
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Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada

03.08.2022 01:15
Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada

Karaman'da trafiğe kapalı caddede hızla giden motosikletin 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da trafiğe kapalı caddede hızla giden motosikletin 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 23.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Ahmet Hilmi Birant Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (18) trafiğe kapalı caddede 70 BC 752 plakalı motosikleti ile seyrederken, çarşıya gezmeye çıkan Özge ve Soner Tülü çiftinin yolda oynayarak giden 5 yaşındaki çocukları Emir İslam T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere savrularak yaralanırken, motosiklet sürücü ise kaza yerinden kaçtı. Kazanın ardından çocuklarının yerde olduğunu gören Tülü çifti koşarak yanına geldi. Panik içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan aile yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun leğen kemiğinde çatlak olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Yaşanan kaza ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, caddede anne babasının önünde oyun oynayan çocuğa arkadan gelen motosikletin hızla çarptığı ve çocuğun yerde yuvarlanması yer alıyor. Kamera kaydında, çocuklarını yerde gören ailenin de ellerinde bulunan poşetleri atarak yardıma koştuğu görülüyor.

"Kaçan sürücüyle alakalı gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum"

Kaza anını anlatan anne Özge Deniz Tülü, "Olay Cumartesi günü akşam oldu. Eşim ve çocuğum ile birlikte çarşıya doğru yürürken birden arkamızdan gelen motosiklet çocuğumuza çarptığı gibi attı ve çarpan kişi kaçtı. Önce ifadesi alınıp serbest bırakıldı daha sonra tekrar gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkacak ama netice ne olacak herhangi bir bilgimiz yok" dedi.

Kaçan motosiklet sürücüsüyle alakalı gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen baba Soner Tülü ise "Çocuğum trafiğe kapalı alanda kazaya uğradığı için bu yol ile alakalı yetkililerden işlemlerin yapılmasını bekliyorum. Kaçan sürücüyle alakalı da gerekli işlemlerinin yapılmasını istiyorum "diye konuştu. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada - Son Dakika

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