Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı (18.08.2021) - Son Dakika

İlimizde meydana gelen trafik kazalarının değerlendirildiği Trafik Güvenliği Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarla Karaman'ın 2018-2020 yılları arasındaki ölümlü yaralanmalı kaza durum analizlerine ilişkin veriler değerlendirildi. Ülke genelinde ve illere göre ilimizde meydana gelen kaza oranları, kazaya karışan kişi ve yaş grupları gibi verilerin istatistiki olarak değerlendirildiği toplantıda, ülkemizin en büyük problemleri arasında yer alan trafik kazalarının önlenmesine ilişkin olarak ilgili kurumlarca alınacak tedbirlerin ve yapılacak eğitimlerin yanı sıra sürücülerin ve vatandaşlarımızın da trafik kurallarına uygun hareket etmesi gerektiği önemle vurgulandı. Toplantı, görüş, öneri ve temennilerin ardından sona erdi. 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Valilik Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilen ve Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın başkanlık ettiği toplantıya; Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, ilgili kurum ve birim temsilcileri ile sivil toplu kuruluşu temsilcileri katıldı.