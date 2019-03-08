Son Dakika Haberleri: Karaman'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı, System.String[]
Karaman'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


İbrahim G. yönetimindeki 06 FZ 8982 plakalı otomobil ile Fikret H. idaresindeki 70 HC 409 plakalı kamyonet Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim G. yaralandı.

Diğer kazada ise Sacide O. yönetimindeki 70 BH 898 plakalı otomobil, Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Ali K'ya çarptı, kazada yaya yaralandı.


Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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