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Karaman'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

1 saat önce

Karaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobilin elma bahçesine girmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Karaman'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Karaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobilin elma bahçesine girmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Direksiyon mahallinde sıkışan otomobil sürücüsünü kurtarabilmek için herkes seferber oldu.


Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Karaman Ereğli karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sezer Gökdemir (35) yönetimindeki 70 EP 339 plakalı otomobil, kavşakta Ömer Arı (49) idaresindeki 70 ES 813 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki elma bahçesinin tel örgülerini yıkarak içerisine girdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gökdemir, direksiyon mahallinde sıkıştı. Yardıma koşan vatandaşlarla polis ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sürücü Gökdemir, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Ayşe Arı (45) ve Sıla A. (11), ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Sezer Gökdemir, burada yapılan il tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, Ereğli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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