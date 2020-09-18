Karaman'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Kondu idaresindeki 42 N 4224 plakalı tahta palet yüklü kamyon, Ayrancı-Karaman kara yolunda yoldan çıkarak devrildi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kondu, ambulansla kaldırıldığı Ayrancı İlçe Entegre Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:11 - Kaynak: AA
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