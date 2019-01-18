Son Dakika Haberleri: Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Temurcan idaresindeki 34 UU 0353 plakalı otomobil, Karaman - Konya kara yolunun yirminci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 42 CIU 29 plakalı çekiciye çarptı.

Çarpışma sonrası çekici otomobili 200 metre sürükledi.

Kazada, otomobil sürücüsü Temurcan yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans, yaralıyı Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati bir tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı

Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:18:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]