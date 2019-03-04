Son Dakika Haberleri: Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

23 dakika önce

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Enes Eğilmez (22) yönetimindeki 70 AAF 710 plakalı otomobil, Karaman- Konya karayolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA

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