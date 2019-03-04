Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
23 dakika önce
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karaman
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Enes Eğilmez (22) yönetimindeki 70 AAF 710 plakalı otomobil, Karaman- Konya
karayolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA
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