Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:29 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Baştuğ (29) idaresindeki 70 AAC 646 plakalı otomobil ile Ahmet Gedikoğlu idaresindeki 70 FU 483 plakalı motosiklet Hamidiye
Mahallesi 1856. Sokak üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gedikoğlu yaralandı.
Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
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