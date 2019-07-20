Son Dakika Haberleri: Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Oğuzhan Çelik yönetimindeki 70 DV 201 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi yeni çevre yolunda devrildi.
Yaralanan Çelik, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:48 Kaynak: AA
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