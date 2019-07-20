Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:48 Kaynak: AA
'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Oğuzhan Çelik yönetimindeki 70 DV 201 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi
yeni çevre yolunda devrildi.
Yaralanan Çelik, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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