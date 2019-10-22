Son Dakika Haberleri: Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Karaman'da hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Karaman'da hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Rafet B. idaresindeki 70 FA 904 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 845. Sokak'ta bisiklet sürücüsü Derviş A'ya (12) çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Karaman, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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