Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
41 dakika önce
Karaman'da hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Karaman'da hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Rafet B. idaresindeki 70 FA 904 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 845. Sokak'ta bisiklet sürücüsü Derviş A'ya (12) çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
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