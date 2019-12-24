Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Karaman'da motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Karaman'da motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16. 00 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobiline binerek hareket etmeye hazırlanan kadın sürücü S.A., yönetimindeki 35 V 2701 plakalı otomobile cadde üzerinde seyretmekte olan Seyfullah K. (67), idaresindeki 70 EH 763 plakalı motosiklet yandan çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaşlı adam yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Armutlu, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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