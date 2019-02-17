Son Dakika Haberleri: Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

33 dakika önce

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hilmi Ş, yönetimindeki 80 KM 138 plakalı otomobil ile Tarık Emir Ç (20) idaresindeki 70 BH 599 plakalı hafif ticari araç, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesinde çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Mustafa B. (21), yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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